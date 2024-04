Palladyne AI Corp, anciennement Sarcos Technology and Robotics Corporation, est une société de logiciels. La société se concentre sur l'autonomie des systèmes robotiques. Ses logiciels avancés d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique visent à révolutionner les capacités des robots, en leur permettant d'observer, d'apprendre, de raisonner et d'agir d'une manière proche de l'intelligence humaine. Sa plateforme logicielle d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique permet aux robots de percevoir les variations ou les changements dans l'environnement réel, ce qui leur permet de manœuvrer et de manipuler des objets de manière autonome et précise en réponse à ces changements. La solution logicielle d'IA de Palladyne réduit considérablement les efforts requis pour programmer et déployer les robots, ce qui permet aux robots industriels et aux robots collaboratifs (cobots) d'atteindre des capacités autonomes même dans des environnements dynamiques ou complexes. Son logiciel a diverses applications, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aviation, de la construction, de la défense, de la fabrication générale, etc.

Secteur Logiciels