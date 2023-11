Palm Jewels Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce de gros de bijoux en or. Elle vend des chaînes, des bracelets et des colliers en or. Elle sous-traite la fabrication de ses bijoux à des travailleurs intérimaires basés à Ahmedabad et à Mumbai. Ses produits sont vendus dans tout le Gujarat par le biais d'un marketing interentreprises (B2B) ou d'un marketing direct à l'extérieur. Ses produits comprennent la chaîne en or, l'or chanceux, le payal en argent, le zuda en argent et l'article bacha en argent. Ses produits de chaîne en or comprennent la chaîne machine, la chaîne faite à la main, la chaîne indo-italienne et la chaîne Navabi. Ses produits en or Lucky comprennent Hollow Lucky et Casting Lucky. Ses produits en argent sont les suivants : Jain 6T Payal, Antique Payal et JO 70 Payal. Ses produits en argent zuda comprennent Jain 6T Zuda, Antique Zuda et JO 100 Zuda. Ses articles en argent bacha comprennent Kadli et Baccha Payal.

Secteur Habillement et accessoires