Palo Alto relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année

Palo Alto Networks Inc. a relevé mardi ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année, les clients cherchant à réduire leurs coûts et se tournant vers des entreprises de cybersécurité plus importantes proposant des offres mieux intégrées.

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont augmenté de 4 % dans des échanges volatils après la cloche.

L'augmentation des cyberattaques et la présence numérique croissante des entreprises et des gouvernements ont entraîné une forte demande de logiciels de cybersécurité, ce qui a permis d'atténuer l'impact de la réduction des budgets technologiques face aux taux d'intérêt élevés et à l'inflation.

Les entreprises regroupent leurs fournisseurs de logiciels de cybersécurité afin de réduire la complexité de leurs opérations, ce qui profite à des fournisseurs tels que Palo Alto, qui offre un guichet unique pour les solutions de cybersécurité.

La société prévoit désormais un bénéfice net ajusté par action pour 2023 compris entre 4,25 et 4,29 dollars, contre une fourchette précédente de 3,97 à 4,03 dollars.

Elle prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 1,94 et 1,97 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,95 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv.