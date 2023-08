Palo Alto Networks, Inc. est spécialisé dans le développement et la mise en oeuvre de solutions de sécurité informatique à destination des entreprises. L'activité du groupe s'organise autour 3 de pôles : - prestations de services de sécurité gérés : gestion de centres de données et stockage des données dans le cloud, gestion des processus de sauvegarde et de récupération des données, gestion et surveillance en temps réel des infrastructures informatiques et des applications, etc. ; - développement de solutions de cybersécurité : solutions logicielles de détection des menaces et des intrusions, de protection contre les programmes malveillants, de sécurisation des données, des réseaux et des systèmes informatiques (antivirus, anti-spams, filtrage Web, pare-feu, etc.) ; - prestations de conseil en sécurité : réalisation de formations et de mises à jour sur les menaces avant, pendant et après les attaques, gestion des risques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique (69,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (19,2%) et Asie-Pacifique (11,7%).

Secteur Logiciels