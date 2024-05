Palomar Holdings, Inc. est une société holding d'assurance. La société propose des produits d'assurance dommages aux particuliers et aux entreprises. Les principales branches d'activité de la société comprennent les tremblements de terre résidentiels et commerciaux, l'assurance de façade, l'assurance maritime intérieure et l'assurance dommages. Elle distribue ses produits par le biais de multiples canaux, notamment des agents de détail, des administrateurs de programmes, des courtiers en gros et des partenariats avec d'autres compagnies d'assurance. Elle propose des produits d'assurance Tremblement de terre résidentiel sur une base admise et sur une base d'assurance excédentaire (E&S). Ces produits couvrent les dommages causés à l'habitation, à son contenu et à toute structure annexe, et remboursent les frais d'hébergement temporaire en cas de tremblement de terre. Ses produits commerciaux contre les tremblements de terre sont axés sur la couverture des risques commerciaux bénins. Ses produits Inland Marine comprennent le risque du constructeur, l'équipement de l'entrepreneur, l'équipement mobile, la cargaison du camion, les flotteurs divers, les flotteurs d'installation et les flotteurs de biens spéciaux.

