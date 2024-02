Plared Technologies Limited est une société holding basée en Inde. La société et ses filiales sont engagées dans le commerce de produits électroniques, d'accessoires de mode et dans la fourniture de services connexes. Sa filiale, Palred Electronics Private Limited, possède la marque d'électronique grand public pTron. Les produits de la société comprennent des écouteurs avec fil, des écouteurs sans fil et des casques, des écouteurs sans fil, des haut-parleurs Bluetooth, des vêtements intelligents, des banques d'alimentation, des chargeurs, des câbles et divers autres produits. Les produits de la marque pTron sont disponibles dans des magasins physiques et en ligne, tels qu'Amazon, Flipkart et d'autres sites de commerce électronique. Sa filiale, Palred Retail Private Limited, possède les sites Web de commerce électronique ptron.in et www.LatestOne.com, qui sont spécialisés dans la vente d'accessoires technologiques et mobiles tels que des haut-parleurs et des casques Bluetooth, des câbles, des banques d'alimentation, des casques, des montres intelligentes, des accessoires de mode et divers autres. L'autre filiale de la société est Palred Technology Services Private Limited.

Secteur Services et conseils en informatique