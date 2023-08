Paltalk, Inc. fournit des logiciels de communication. La société exploite un réseau d'applications grand public (apps) qui crée une entreprise de médias sociaux où les utilisateurs peuvent se rencontrer, se voir, discuter, diffuser et envoyer des messages en temps réel dans un environnement sécurisé avec d'autres membres de son réseau. Le portefeuille de produits de la société comprend Paltalk, Camfrog et Tinychat, qui hébergent ensemble une collection de communautés basées sur la vidéo. Paltalk et Camfrog sont tous deux des fournisseurs d'applications de réseaux sociaux vidéo en direct disponibles sur Windows, Mac OS, iOS, Android et d'autres tablettes. Tinychat permet d'adapter sa technologie vidéo pour l'utiliser sur des marchés alternatifs axés sur une base d'utilisateurs plus jeunes. Ses autres produits sont ManyCam et Vumber. ManyCam est un logiciel de diffusion en direct et une caméra virtuelle qui permet aux utilisateurs de diffuser des vidéos professionnelles en direct sur des plateformes de diffusion en continu, des applications de vidéoconférence et des outils d'apprentissage à distance. Vumber est un fournisseur de services de télécommunications.

Secteur Internet