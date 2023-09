Pampa Energia S.A. est une société intégrée d'électricité. La société, par le biais de ses filiales, est engagée dans la production, la transmission et la distribution d'électricité en Argentine. Ses secteurs d'activité sont la production, la transmission, la distribution, le pétrole et le gaz, la holding et autres. Son secteur de la production comprend une participation directe et indirecte dans Central Piedra Buena S.A., Central Termica Guemes S.A., Central Termica Loma de la Lata S.A. et Pampa Comercializadora S.A., entre autres, et des investissements dans des entreprises du secteur de la production d'électricité. Le secteur de la transmission comprend une participation indirecte dans la Compania Inversora en Transmision Electrica Citelec S.A. Le secteur de la distribution comprend une participation indirecte dans Electricidad Argentina S.A. et Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Le secteur du pétrole et du gaz comprend une participation directe dans Petrolera Pampa S.A. Le secteur du holding et autres comprend des opérations d'investissement financier, entre autres.