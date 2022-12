Analyse-Le boom du schiste de Vaca Muerta en Argentine s'essouffle.

Le gouvernement se lance maintenant dans la construction d'infrastructures : un nouveau gazoduc important devrait être mis en service au milieu de l'année prochaine et de nouveaux terminaux d'exportation sont prévus près de Buenos Aires. Le gouvernement travaille également sur une loi sur le gaz naturel liquéfié (GNL) à envoyer au Congrès dans l'espoir de stimuler les investissements.

La façon dont le gouvernement s'en tirera est la clé de l'avenir de Vaca Muerta après des années de développement par à-coups.

La formation, située dans le sud de la Patagonie argentine, a la taille de la Belgique. Elle détient les deuxièmes plus grandes réserves de gaz de schiste du monde et les quatrièmes plus grands gisements de pétrole de schiste. Elle pourrait devenir un fournisseur mondial clé de gaz alors que le monde cherche des alternatives à la Russie, dont l'industrie énergétique a été lourdement sanctionnée suite à son invasion de l'Ukraine.

Mais les données de l'industrie examinées par Reuters, les entretiens avec une douzaine de cadres, les responsables locaux et nationaux et les résidents de Vaca Muerta, révèlent comment les goulets d'étranglement - des pipelines fonctionnant à pleine capacité au manque d'équipement de fracturation et d'utilitaires - menacent de retarder les plans du pays.

"Les gazoducs actuels sont très pleins", a déclaré Pablo Trovarelli, responsable des opérations intermédiaires dans une usine de traitement du gaz gérée par Transportadora de Gas del Sur (TGS) à Vaca Muerta, ajoutant que de nouveaux gazoducs étaient nécessaires pour augmenter la production.

L'usine a pour objectif d'augmenter sa capacité de 15 millions de mètres cubes par jour (m3/d) cette année à 21 millions de m3/d en 2023, a déclaré Trovarelli à Reuters dans son bureau de la ville de Tratayén, centre de transport d'énergie, dans la province de Neuquen. Mais il ne pourra atteindre ces objectifs que si de nouveaux pipelines sont mis en service.

"Si cela ne se produit pas, je ne peux pas me développer, car je n'ai nulle part où injecter le gaz", a déclaré Trovarelli.

Les données de la société de conseil Rystad Energy montrent que la production de pétrole et de gaz à Vaca Muerta se heurte à la limite de ce que les pipelines peuvent transporter. Neuquen produit quelque 280 000 barils de pétrole par jour, à la capacité des pipelines. De même, le gaz atteint son plafond d'environ 2 milliards de pieds cubes par jour.

Andrés Villarroel, analyste chez Rystad, a déclaré que la pénurie de pipelines avait obligé certaines cargaisons de pétrole récentes à être transportées par camion.

SUR LE POINT DE S'EFFONDRER

Sur le terrain, à Anelo, ville clé du schiste de Vaca Muerta, les signes de tension sont clairs. Les routes de gravier rouge ne sont toujours pas pavées et de nombreuses maisons ne sont pas raccordées aux égouts et à l'eau, selon les habitants, un problème pour faire venir les nouveaux travailleurs du pétrole et du gaz nécessaires pour propulser le boom.

"Anelo est sur le point de s'effondrer", a déclaré Milton Morales, 40 ans, le maire local, qui a cité des centaines de maisons qui ne sont pas reliées au réseau de gaz et un manque de services dans cette ville de quelque 9 000 habitants. La population a été multipliée par cinq au cours des cinq dernières années.

"Il est ridicule de parler du potentiel de développement de Vaca Muerta et des projections générées par les réserves que nous avons derrière notre ville et de penser qu'Anelo compte aujourd'hui 700 familles sans gaz", a-t-il déclaré.

Buenos Aires a pris note, craignant que les limites de l'infrastructure ne nuisent à la production d'énergie. Elle a fait de Vaca Muerta un objectif clé pour obtenir des dollars d'exportation afin d'effacer un déficit énergétique de 5 milliards de dollars et de reconstituer les réserves de devises étrangères épuisées.

"Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'ensemble du plan de transport, car nous avons d'abord besoin de l'approvisionnement interne pour pouvoir promouvoir les exportations par la suite", a déclaré à Reuters la secrétaire à l'énergie Flavia Royon en marge d'un événement à Buenos Aires.

Le gouvernement pousse un projet de loi sur le GNL qui devrait attirer les investissements dans tout le secteur en assurant une stabilité à long terme. Il se concentre également sur la construction du gazoduc Nestor Kirchner, de Vaca Muerta aux environs de Buenos Aires, qui pourrait à terme augmenter d'un tiers la capacité totale de transport.

La première étape de ce gazoduc devrait être terminée l'année prochaine, ajoutant une capacité de 24 millions de m3/jour. À la fin de la deuxième étape, il ajoutera 44 millions de m3/jour au total actuel du pays, soit environ 120 millions de m3/jour.

Une source de l'entreprise énergétique nationale YPF a déclaré que le projet de loi sur le GNL pourrait être soumis au Congrès dans les jours ou les semaines à venir et qu'il comprendrait des avantages fiscaux et un meilleur accès aux marchés des changes pour le secteur. Cela aiderait à débloquer des accords, y compris un accord potentiel avec le géant énergétique malaisien Petronas.

UNE DEMANDE ACCRUE

La production de pétrole et de gaz de schiste à Vaca Muerta a fortement augmenté l'année dernière, grâce à l'efficacité accrue des puits et aux mesures gouvernementales visant à stimuler la production.

Les dirigeants du secteur pétrolier et gazier ont déclaré qu'ils avaient besoin de nouveaux marchés d'exportation pour que leur production continue de croître.

"Nous pourrions augmenter la production, mais il faudrait qu'il y ait plus de demande. La demande locale et régionale ne suffit pas", a déclaré Ricardo Markous, président de Tecpetrol, qui exploite l'énorme champ Fortin de Piedra à Vaca Muerta.

Il a déclaré que l'Argentine devait construire des infrastructures pour exporter du GNL, ce dont elle est actuellement dépourvue.

Le gouvernement a l'ambition d'attirer quelque 10 milliards de dollars d'investissements dans des usines de liquéfaction pour convertir son gaz en GNL, dans le but d'atteindre des exportations de gaz de quelque 15 milliards de dollars d'ici 2027. La construction de ces usines, essentielles pour exporter du gaz à l'étranger, prend des années.

Le directeur d'exploitation d'une société pétrolière locale, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que des investissements étaient nécessaires pour améliorer et étendre les ports pour l'exportation de brut également.

LES JEUX DE LA FRACTURATION

Les dirigeants des entreprises pétrolières et gazières ont déclaré qu'un environnement économique complexe - une inflation qui se dirige vers les 100 % et des contrôles de capitaux stricts limitant l'accès aux devises étrangères - constituait un frein à l'investissement. Ils souhaitent un cadre réglementaire spécial pour le secteur.

"La production future de Vaca Muerta est en danger car il n'y a pas assez de dollars pour les PME ou les entreprises de services pétroliers", a déclaré Juan José Aranguren, ancien cadre de Shell et fonctionnaire du gouvernement, lors d'un séminaire à Buenos Aires.

L'accès aux devises étrangères est vital pour payer les services ou les équipements importés, a-t-il ajouté.

Vaca Muerta est à la croisée des chemins, selon les cadres. Alors que le gouvernement tente de stimuler la production, les goulets d'étranglement en matière d'équipement restent un obstacle.

Il y a actuellement environ huit équipes de fracturation actives à Vaca Muerta, contre près de 280 aux États-Unis, a déclaré Rystad. Il faut également davantage d'équipements de fracturation hydraulique pour extraire les réserves de schiste.

"Pour la quantité d'activité qui aura lieu à Vaca Muerta, les équipements de fracturation dont nous disposons aujourd'hui dans le pays ne sont pas suffisants", a déclaré Marcelo Mindlin, président exécutif de Pampa Energía, le troisième plus grand producteur de gaz du bassin de Neuquén.

Lors d'une visite de l'un des champs de l'entreprise, Mindlin a déclaré à Reuters que Pampa faisait un pari basé sur l'espoir que le potentiel de Vaca Muerta pourrait enfin être débloqué.

"Nous importons notre propre (jeu de fractures) pour éviter tout revers à notre croissance et à nos investissements", a-t-il déclaré.