Pan African Resources PLC - Producteur d'or basé à Rosebank - Prévoit une augmentation d'au moins 41% des bénéfices intermédiaires en raison de revenus élevés. Il prévoit une forte augmentation du bénéfice par action et du bénéfice net par action dans une fourchette comprise entre 2,14 cents US et 2,30 cents pour le premier semestre qui s'est terminé le 31 décembre, contre 1,52 cents un an plus tôt. Cela représente une augmentation de 41 % à 51 %. Selon la société, ces résultats vraisemblablement solides sont en grande partie attribuables à une augmentation de 24 % des recettes, qui sont passées de 156,5 millions USD au cours du premier semestre à 193,9 millions USD. Au cours de cette période, les volumes d'or vendus ont augmenté de 8,9 %, passant de 90 439 onces à 98 458 onces, et le prix moyen de l'or a grimpé de 14 %, passant de 1 725 USD l'once à 1 961 USD l'once.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 4,45 ZAR, en hausse de 3,0 % vendredi matin

Variation sur 12 mois : +25%.

Cours actuel de l'action à Londres : 18,60 pence, en hausse de 3,8 %.

Variation sur 12 mois : +13%.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

