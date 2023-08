(Alliance News) - Pan African Resources PLC a déclaré lundi que sa production annuelle d'or était conforme à ses prévisions révisées après avoir été confrontée à des pannes d'électricité en Afrique du Sud et à des revers opérationnels dans ses mines.

Le producteur d'or basé à Rosebank a déclaré une production annuelle de 175 209 onces pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, en baisse par rapport aux 205 459 onces de l'année précédente.

"Malgré les difficultés déjà signalées dans nos exploitations souterraines, le groupe a réalisé de solides performances financières au cours de la période considérée", a déclaré Cobus Loots, directeur général de Pan African.

L'exploitation continue des mines souterraines de Barberton et d'autres améliorations ont permis d'augmenter la production, a déclaré M. Loots.

En mai dernier, Pan African a revu à la baisse ses prévisions de production annuelle pour 2023, soit entre 195 000 onces et 205 000 onces, citant le délestage électrique en Afrique du Sud et la montée en puissance plus lente que prévu des opérations continues dans les mines de Barberton.

Le groupe a estimé en mai qu'une perte de production d'environ 10 000 onces était attribuée au délestage, qui a touché toutes ses opérations.

Le producteur d'or a également déclaré à l'époque que les opérations souterraines d'Evander Mines avaient sous-performé en raison de défis géologiques dus à des failles dans le récif de Kimberley à l'extrémité de la zone d'extraction du pilier du puits 8, et d'une transition plus lente que prévu vers la pleine production à partir de 24 Level.

Lundi, Pan African a estimé ses prévisions de production entre 178 000 onces et 190 000 onces pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2025.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

