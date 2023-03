Pan African Resources complète le financement du projet Mintails

Pan African Resources PLC - producteur d'or basé à Rosebank - conclut une transaction de 400 millions de ZAR avec Rand Merchant Bank, une division de FirstRand Bank Ltd, en tant que dernier élément du paquet de financement pour la construction du projet Mintails. Ce financement porte le capital initial total à 2,5 milliards de ZAR.

Cette transaction fait suite à l'émission du premier programme national de billets à moyen terme du groupe, d'un montant de 800 millions de ZAR, en décembre, et à la réception d'un crédit de 1,3 milliard de ZAR approuvé et souscrit par RMB pour la tranche de dette de premier rang du financement du projet Mintails, précise le communiqué. Pan African indique qu'elle est en train de finaliser les études d'optimisation de l'ingénierie détaillée pour le projet Mintails. Le début de la construction est prévu pour juin 2023, et la production en régime de croisière pour décembre 2024.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 3,07 ZAR, en hausse de 4,8 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 25

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.