(Alliance News) - Pan African Resources PLC a laissé mercredi son dividende inchangé après avoir enregistré un bénéfice annuel en forte baisse, et a indiqué qu'il s'attendait à ce que son usine de retraitement des résidus de Mintails commence à produire en décembre de l'année prochaine.

Pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, le producteur d'or basé à Rosebank a fait état d'une baisse de 20 % du bénéfice avant impôts, à 85,6 millions USD, contre 106,9 millions USD pour la même période de l'année précédente.

Les recettes ont baissé à 321,6 millions USD, soit 15 % de moins que les 376,4 millions USD, en raison de la baisse de la production.

La production d'or a chuté de 15 %, passant de 205 688 onces à 175 209 onces, conformément aux prévisions révisées. Les coûts de maintien ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 1 327 USD l'once, contre 1 284 USD l'once.

Pan African a déclaré que ses opérations de surface, l'usine de retraitement des résidus d'Elikhulu et l'usine de retraitement des résidus de Barberton, ont fonctionné conformément aux attentes au cours de l'exercice écoulé, contribuant de manière significative à la production, aux flux de trésorerie et aux bénéfices du groupe.

Le producteur d'or junior a maintenu le dividende final à 18,00 centimes de rand

Le bénéfice par action a baissé de 18 %, passant de 3,90 cents US à 3,19 cents US, tandis que le bénéfice net par action a baissé de 20 %, passant de 3,93 cents US à 3,15 cents US.

La société a commencé la construction de son usine de retraitement des résidus de Mintails en juillet, après avoir levé 2,5 milliards ZAR de financement par emprunt pour le projet.

En octobre de l'année dernière, elle a acquis Mogale Gold Pty Ltd et Mintails' SA Soweto Cluster Pty Ltd pour un montant de 50 millions de ZAR. Mintails Mining SA, qui possède deux mines, a été placée en liquidation provisoire en 2018.

"Pan African a réalisé une performance financière résiliente pour l'exercice en cours, le prix de l'or en rand s'étant nettement amélioré, ce qui a compensé la baisse du prix de l'or.

L'amélioration du prix de l'or en rand a compensé la baisse de production de nos opérations souterraines", a déclaré Cobus Loots, directeur général de Pan African.

"Nous sommes convaincus que les mesures que nous mettons en œuvre, en particulier dans les opérations souterraines de Barberton Mines, se traduiront par une augmentation de la production à l'avenir, avec des prévisions de production accrues pour l'exercice 2024", a déclaré M. Loots.

Mercredi, Pan Africa a déclaré qu'elle prévoyait une production stable à Mintails d'ici décembre 2024.

Pour ses prévisions de 2024, Pan African prévoit une production comprise entre 178 000 onces et 190 000 onces.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.