(Alliance News) - Pan African Resources PLC a déclaré mardi que la production de sa nouvelle usine de Mintails commencera au cours du second semestre de l'année prochaine.

Plus tôt dans la journée, le producteur d'or basé à Rosebank a déclaré que la construction de l'usine de retraitement des résidus de Mintails commencerait après avoir levé 2,5 milliards de ZAR sous forme de financement par emprunt pour le projet.

En octobre de l'année dernière, la société a acquis Mogale Gold Pty Ltd et Mintails SA Soweto Cluster Pty Ltd pour un montant de 50 millions de ZAR. Mintails Mining SA, qui possède deux mines, a été placée en liquidation provisoire en 2018.

Pan African a déclaré que le projet sera mis en service dans la seconde moitié de l'année civile 2024.

En ce qui concerne la clôture de la facilité de crédit de premier rang, elle a déclaré ce matin que toutes les conditions préalables à sa tranche de crédit de premier rang de 1,30 milliard de ZAR, réservée au financement de Mintails, avaient été remplies et que la facilité de crédit de premier rang était devenue effective.

Cette facilité de crédit porte le capital initial total à 2,5 milliards de ZAR pour le développement du projet. En décembre, la société a levé 800 millions ZAR dans le cadre de son premier programme national de billets à moyen terme. En mars de cette année, elle a mis en place une structure de financement dérivé de 400 millions de ZAR avec la Rand Merchant Bank, une division de la FirstRand Bank Ltd.

"Cette étape importante complète le financement du capital de développement de Mintails", a déclaré Cobus Loots, PDG de Pan African.

La construction à grande échelle de l'usine de retraitement des résidus à Mogale va maintenant commencer, avec une production prévue de 50 000 onces par an pendant plus de 20 ans.

Toujours mardi, Pan African a déclaré que le département des ressources minérales et de l'énergie avait accordé une autorisation environnementale pour le projet Mintails.

À Johannesburg, les actions de Pan African ont gagné 2,1 % à 3,38 ZAR mardi, tandis qu'à Londres, les actions étaient en hausse de 0,4 % à 14,40 pence chacune.

