(Alliance News) - Pan African Resources PLC a déclaré jeudi qu'elle avait relevé la limite inférieure de ses prévisions de production annuelle après avoir arrêté de traiter des matériaux de surface dans sa mine de Mpumalanga, en Afrique du Sud.

Le producteur d'or basé à Rosebank s'attend maintenant à ce que la production se situe entre 186 000 onces et 190 000 onces pour l'exercice financier se terminant le 30 juin, contre 180 000 onces à 190 000 onces prévues précédemment. Pour l'exercice 2023, la production était de 175 209 onces.

La société minière a déclaré qu'elle avait cessé le traitement des sources marginales de surface à Evander Gold Mines au cours du second semestre parce qu'il n'était plus rentable. Cette activité a contribué à hauteur d'environ 2 500 onces au premier semestre de l'exercice 2024

Si la production de ces sources avait été maintenue au second semestre, la production annuelle aurait dépassé 190 000 onces.

Pan African a maintenu ses prévisions de coût de maintien tout compris pour l'exercice 2024 entre 1 325 et 1 350 USD l'once, contre 1 327 USD en 2023.

"Les résultats de production robustes, combinés aux prix records de l'or en rand, devraient permettre au groupe de réaliser une excellente performance financière pour l'année", a déclaré le directeur général Cobus Loots.

Les prévisions de production pour l'exercice 2025 se situent entre 215 000 et 225 000 onces.

Le producteur d'or a déclaré que le projet de retraitement des résidus de Mogale est dans les temps pour une mise en service et une production stable en décembre. Il a déclaré que ce projet ajouterait environ 50 000 onces par an.

Pan African a également déclaré qu'elle procéderait à l'obtention des autorisations et servitudes nécessaires à la ré-exploitation et au traitement de la grappe de Soweto, et qu'elle prendrait une décision d'investissement finale en temps voulu.

En octobre 2022, Pan African a acquis Mogale Gold Pty Ltd et Mintails' SA Soweto Cluster Pty Ltd pour un montant de 50 millions de ZAR.

Une étude de préfaisabilité interne pour la grappe de Soweto a été achevée en mars 2024, a déclaré Pan African jeudi.

Selon l'étude, la société pourrait développer des infrastructures de ré-exploitation, de canalisation terrestre et de pompage sur les ressources de l'amas de Soweto afin de traiter les matériaux à l'usine de retraitement des résidus de Mogale.

Pan African prévoit de publier ses résultats financiers le 11 septembre.

À Johannesburg, les actions de Pan African ont augmenté de 1,3 % à 5,62 ZAR jeudi, tandis qu'elles étaient en hausse de 1,9 % à 24,10 pence chacune à Londres.

