Pan African Resources revoit à la baisse ses prévisions de production annuelle en raison de la crise de l'Eskom

(Alliance News) - Pan African Resources PLC a revu vendredi à la baisse ses prévisions de production annuelle d'or, citant la crise de l'électricité en Afrique du Sud et la baisse de production dans ses mines de Mpumalanga.

Le producteur d'or basé à Rosebank a réduit son estimation de production à environ 175 000 onces pour l'exercice financier se terminant le 30 juin, par rapport aux prévisions précédentes de 195 000 onces à 205 000 onces.

En 2022, la production était de 205 459 onces.

Le groupe estime qu'une perte de production d'environ 10 000 onces a été attribuée au délestage de l'électricité, qui a touché toutes ses opérations.

Le démarrage plus lent que prévu des opérations continues à Barberton Mines a également contribué à la baisse de la production, a déclaré la société.

Le producteur d'or a également déclaré que les opérations souterraines d'Evander Mines avaient été moins performantes en raison de défis géologiques dus à des failles dans le récif de Kimberley à l'extrémité de la zone d'extraction du pilier du puits 8, et d'une transition plus lente que prévu vers la pleine production à partir du niveau 24.

Cobus Loots, directeur général de Pan African Resources, a déclaré que le groupe était "déçu" de la performance de production de ses opérations souterraines.

"Malgré une production plus faible que prévu, le groupe est en mesure de réaliser une solide performance financière pour l'exercice en cours, grâce à la mise en place d'un système de gestion des risques.

pour l'exercice en cours grâce aux excellents prix de l'or en rand et à un contrôle rigoureux des coûts d'exploitation", a déclaré Cobus Loots.

Pan African Resources a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la construction de l'usine de Mintails commence le mois prochain.

Le groupe a acquis Mogale Gold Pty Ltd et Mintails' SA Soweto Cluster Pty Ltd auprès de Mintails Mining SA Pty Ltd en octobre de l'année dernière. Mintails Mining SA, qui possède deux mines, a été placée en liquidation provisoire en 2018.

Pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2024, les prévisions de production du groupe se situent entre 178 000 onces et 190 000 onces, suite à la mise en service du projet Mintails au cours du premier semestre de cet exercice financier.

