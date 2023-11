Pan African Resources PLC - Producteur d'or basé à Rosebank - Un peu moins de 44 % des actionnaires présents à l'assemblée générale annuelle de Pan African, jeudi, ont rejeté la résolution relative à la suppression des droits de préemption et à l'autorisation générale d'émettre des actions au comptant, ce qui signifie que cette motion est rejetée. Toutes les autres résolutions sont adoptées. Pan African consultera les actionnaires dissidents, y compris ceux qui ont voté contre quatre autres motions. Selon le code britannique de gouvernance d'entreprise, lorsqu'au moins 20 % des voix ont été exprimées contre une résolution, la société est tenue de consulter les actionnaires. Quelque 27 % des actionnaires ont voté contre l'augmentation de la limite des honoraires globaux ordinaires payables aux administrateurs non exécutifs, et 37 % se sont opposés à la motion visant à autoriser les administrateurs à attribuer des titres de participation. Trente-trois pour cent se sont opposés à l'approbation de la politique de rémunération, tandis qu'un peu moins de 50 % ont voté contre le rapport sur la mise en œuvre de la rémunération.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 3,74 ZAR, en baisse de 1,6 % vendredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 5,8

Cours actuel de l'action à Londres : 16,06 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 9,4

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.