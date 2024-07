Pan American Silver Corp. est un producteur canadien d'argent et d'or dans les Amériques, qui exploite des mines au Canada, au Mexique, au Pérou, au Brésil, en Bolivie, au Chili et en Argentine. La société se consacre à l'exploitation de mines d'argent et d'or et à des activités connexes, notamment l'exploration, le développement minier, l'extraction, le traitement, l'affinage et la remise en état. La société possède également la mine Escobal au Guatemala, qui n'est actuellement pas exploitée. En outre, la société explore de nouveaux gisements d'argent et d'or et de nouvelles opportunités dans l'ensemble des Amériques. Ses secteurs d'activité sont l'argent, l'or et autres. Le segment argent comprend La Colorada, Cerro Moro, Escobal, Huaron et San Vicente. Son secteur de l'or comprend Dolores, Shahuindo, Timmins, Jacobina, El Penon et Minera Florida. Le segment "Autres" comprend Pas Corp, Yamana Corp et autres.

Secteur Métaux et minéraux précieux