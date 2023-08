Lors de sa réunion du 12 août 2023, Panabyte Technologies Limited a approuvé la nomination de Mme Ayushi Sahu en tant que secrétaire générale et responsable de la conformité de la société à compter du 17 août 2023. Mme Ayushi Sahu est membre associé de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise (Institute of Company Secretaries of India) et porte le numéro de membre A68810.

Elle est également titulaire d'une licence et d'une maîtrise en commerce.