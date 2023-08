Panacea Biotec Limited est une société de biotechnologie basée en Inde, qui se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication, à la vente, à la distribution et à la commercialisation de produits pharmaceutiques, de vaccins et de biosimilaires. La société fabrique une gamme de vaccins pédiatriques, notamment le vaccin hexavalent EasySixTM, le vaccin pentavalent Easyfive- TT et le vaccin oral bivalent contre la polio en Inde et les commercialise en Inde ainsi que sur les marchés internationaux. Les produits de la société comprennent EasySix, Easyfive-TT, Easyfour-TT, EasyFourPol et Bi-OPV. Ses candidats en cours de développement comprennent BPBC, Hépatite A, Covid-19 VoC mAb, NuVac-23, NuCoVac-11, Td et DengiAll. La société est en train de lancer des essais cliniques de phase III pour les vaccins NucoVac-11, DengiAll et Td. Ses activités sont réparties sur différentes zones géographiques en Inde. La société possède deux usines de fabrication situées à Lalru, au Pendjab, et à Baddi, dans l'Himachal Pradesh, et deux centres de recherche et développement (R&D) à Lalru, au Pendjab, et à New Delhi.

Secteur Produits pharmaceutiques