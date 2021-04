DSV Panalpina achète GIL au Koweitien Agility pour 4,2 milliards

Copenhague (awp/afp) - Le groupe danois de transport et logistique DSV Panalpina a annoncé mardi racheter la société logistique Global Integrated Logistics (GIL) à la compagnie koweïtienne Agility pour 4,2 milliards de dollars (3,84 milliards de francs suisses).

Deux ans après l'acquisition de son concurrent suisse Panalpina, DSV renforce sa position dans le secteur et entend devenir "la troisième plus grande entreprise de transport et de logistique au monde, avec un chiffre d'affaires combiné pro forma d'environ 142 milliards de couronnes danoises (environ 20 milliards de francs suisses) - une augmentation d'environ 23% - et un effectif conjoint de plus de 70'000 employés", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Dans le secteur transport aérien et maritime ("Air & Sea"), le groupe pourra se prévaloir d'un volume de conteneurs transportés de quelque 2,8 millions et de 1,6 million de tonnes de fret aérien chaque année.

En termes de capacité et d'entrepôt, à l'heure où le transport mondial connaît une hausse de la demande qui entraîne des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et une pénurie d'équipements, cette acquisition augmente également la capacité d'entreposage du groupe de plus de 1,4 million de mètres carrés.

La transaction, qui va permettre à DSV d'élargir son réseau au Moyen-Orient, doit être finalisée au troisième trimestre 2021.

Né au Danemark en 1976 par l'association de dix entreprises de transport routier, DSV était jusqu'à présent le cinquième groupe de transport et logistique au monde, derrière notamment le suisse Kuehne + Nagel et DHL, possédée par la poste allemande.

afp/buc