Panamera Holdings Corporation annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2024

Le 21 juin 2024 à 22:40

Panamera Holdings Corporation a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2024. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 7,51 millions USD, contre 0,009179 million USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,17 USD. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,17 USD. La perte de base par action était de 0,17 USD. La perte diluée par action est de 0,17 USD.

Pour les neuf mois, la perte nette s'est élevée à 7,61 millions d'USD, contre 0,025796 million d'USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,2 USD. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,2 USD. La perte de base par action est de 0,2 USD. La perte diluée par action est de 0,2 USD.