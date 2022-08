Exclusif - L'unité mexicaine de Stellantis approuve un syndicat indépendant ; fin de l'enquête commerciale américaine

Teksid Hierro de Mexico, propriété de Stellantis, a déclaré que la plainte, qui alléguait des violations des droits dans une usine de pièces automobiles située dans l'État frontalier de Coahuila, au nord du pays, devait être classée sans passer par un groupe spécial de règlement des différends.

Le représentant américain au commerce (USTR) négocie un plan de redressement avec le gouvernement mexicain sur cette question dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) de 2020, et fournira plus d'informations dans les prochains jours, a déclaré un porte-parole de l'USTR en réponse aux questions de Reuters.

Depuis 2014, les travailleurs de l'usine accusent Teksid de collusion avec le puissant syndicat CTM pour bloquer leur élection d'un syndicat indépendant, The Miners, et la clôture de l'affaire USMCA marquera la fin de l'un des conflits du travail les plus anciens du Mexique.

Ces dernières semaines, Teksid a reconnu The Miners comme le syndicat légitime et a accepté de réembaucher, avec arriérés de salaire, 36 travailleurs qui ont déclaré avoir été licenciés en représailles pour avoir soutenu le groupe syndical indépendant.

L'unité du constructeur automobile italo-français deviendrait la quatrième entreprise à résoudre une plainte USMCA depuis le premier cas survenu dans une usine de General Motors Co dans l'État mexicain de Guanajuato l'année dernière.

"Nous avons démontré notre conformité avec les points liés à la plainte", a déclaré Teksid à Reuters vendredi, en faisant référence à son usine de 1 500 employés qui fabrique des pièces en fonte pour les véhicules lourds.

Le 6 juin, les autorités américaines du travail ont déposé une plainte au titre de l'USMCA concernant des violations présumées des droits, demandant aux responsables mexicains d'enquêter.

Le 11 juillet, Teksid et The Miners ont conclu leur accord.

L'action rapide après huit ans de conflit a illustré comment l'USMCA de l'ère Trump a aidé les travailleurs mexicains à évincer les syndicats favorables aux entreprises établis de longue date en faveur de groupes indépendants. Cependant, les victoires éparses ont laissé les syndicats dominants du Mexique, critiqués comme trop proches de la direction, installés dans la plupart des usines.

Interrogé sur la plainte américaine, Stellantis a déclaré qu'il soutenait les droits de négociation collective et qu'il suivrait les lois locales. Les ministères mexicains de l'économie et du travail n'ont pas répondu immédiatement aux questions concernant la plainte américaine.

Portant un casque bleu et un uniforme frais, Alfonso Torres, 45 ans, a repris son ancienne place dans l'usine le 21 juillet, huit ans après avoir été licencié.

Alors que le temps s'écoulait et que d'autres usines refusaient de l'embaucher, Torres a campé devant l'usine pour exiger de retrouver le travail qu'il avait commencé en 1998. De retour au travail, il a déclaré que ses jeunes collègues lui ont rappelé que la lutte pour un meilleur syndicat en valait la peine.

"Pensez-vous que nous pouvons leur laisser un salaire comme celui de la CTM ?" a-t-il demandé. "Nous voulons quelque chose d'équitable".

Torres gagne 374 pesos (18 $) par jour - ce qui correspond à peu près au salaire horaire de départ des travailleurs américains de Stellantis.

L'USMCA vise à réduire le vaste écart salarial entre les travailleurs américains et mexicains, et les récentes augmentations obtenues par les syndicats indépendants de General Motors et de Panasonic après les plaintes déposées dans le cadre de l'USMCA montrent qu'il atteint certains de ses objectifs.

Pourtant, les salaires ont largement stagné ailleurs, malgré la montée en flèche de l'inflation, et les experts affirment que les ouvriers de l'automobile locaux n'ont pas le genre de levier de masse que l'United Auto Workers a longtemps fourni aux constructeurs automobiles de Detroit.

Imelda Jimenez, un travailleur licencié de Teksid qui est maintenant le secrétaire aux affaires politiques de The Miners, a déclaré que le syndicat exigera bientôt des augmentations mais qu'il était sur ses gardes pour voir comment Teksid agirait sans la surveillance des États-Unis.

L'usine aurait pu se voir appliquer des droits de douane sur ses exportations si elle avait été jugée en violation de l'USMCA, qui comporte des règles de travail plus strictes que l'ALENA précédent.

"Ils n'ont jamais agi de la sorte auparavant", a déclaré M. Jimenez.

(1 $ = 20,7740 pesos mexicains)