Le japonais Hitachi rachète GlobalLogic à Partners Group et CPP

Zurich/Tokyo (awp/afp) - Le conglomérat japonais Hitachi a annoncé mercredi l'acquisition du développeur de logiciels américain GlobalLogic, la valeur de l'entreprise se montant à 9,5 milliards de dollars (8,86 milliards de francs suisses). L'opération doit lui permettre de développer ses services de solutions numériques à destination des entreprises. Partners Group détient environ 45% de GlobalLogic depuis 2018.

La transaction devrait être finalisée d'ici fin juillet, selon un communiqué du géant japonais. Constamment en train d'ajuster son immense palette d'activités (énergie, industrie ferroviaire, engins de chantier...), Hitachi développe de plus en plus ses services dans le domaine des services technologiques. Il a notamment mis en place une plate-forme destinée à offrir à ses clients industriels et d'entreprise les capacités de l'internet des objets, nommée Lumada.

Dans un communiqué séparé, Partners Group a indiqué avoir acquis en 2018 une participation dans GlobalLogic avec l'organisme de gestion de placements canadien CPP, pour une valeur d'entreprise de 2 milliards de dollars. Les deux partenaires détiennent chacun environ 45% du capital-actions et ne figureront plus au rang des actionnaires une fois la transaction finalisée.

Avec cette acquisition, Hitachi espère renforcer Lumada grâce "au savoir-faire de GlobalLogic dans les technologies numériques et de sa solide base de clients comprenant des entreprises majeures du secteur technologique", a déclaré le groupe. "La transformation numérique continue à être une priorité pour les organisations, et la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'étendre la demande pour les modèles économiques, les expériences clients et les écosystèmes connectés orientés données".

"Cette acquisition a du sens" car GlobalLogic "opère dans le domaine technologique que Hitachi souhaite développer", a commenté Takeshi Kitaura de Bloomberg Intelligence. L'entreprise américaine "a un réseau de clients qui aidera Hitachi à s'agrandir" dans ce secteur, a-t-il déclaré à l'agence Bloomberg.

GlobalLogic, dont le siège est situé en Californie dans la Silicon Valley, emploie 20'000 personnes dans 14 pays. Ses services ont déjà été utilisés par Google, Microsoft, Panasonic, Samsung ou Volvo, selon le site internet de l'entreprise.

La nouvelle de l'acquisition, d'abord évoquée dans un article du quotidien économique Nikkei paru peu avant la clôture de la Bourse de Tokyo, a fait chuter le titre Hitachi de 7,29% à 5004 yens. A la Bourse suisse vers 11h35, l'action Partners Group cédait 1,25%, alors que l'indice référence des valeurs vedettes SMI abandonnait 0,17%.

afp/vj/nj