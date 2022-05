Les États-Unis déposent une troisième plainte en matière de travail au Mexique, au nom des travailleurs de Panasonic

Données financières JPY USD EUR CA 2022 7 295 Mrd 56 902 M 54 222 M Résultat net 2022 243 Mrd 1 895 M 1 806 M Dette nette 2022 143 Mrd 1 119 M 1 066 M PER 2022 11,0x Rendement 2022 2,63% Capitalisation 2 665 Mrd 20 791 M 19 811 M VE / CA 2022 0,39x VE / CA 2023 0,33x Nbr Employés 240 198 Flottant 91,0% Graphique PANASONIC CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PANASONIC CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 1 142,00 JPY Objectif de cours Moyen 1 467,47 JPY Ecart / Objectif Moyen 28,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yuki Kusumi Executive Officer Hirokazu Umeda Manager-Accounting Business Management Group Kazuhiro Tsuga Manager-Multimedia Development Center Tatsuo Ogawa Chief Technology Officer & Executive Officer Hajime Tamaoki Chief Information Officer & Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PANASONIC CORPORATION -9.53% 20 651 SONY GROUP CORPORATION -22.35% 107 448 LG ELECTRONICS INC. -22.46% 14 543 SHARP CORPORATION -20.06% 4 987 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED -20.07% 2 860 DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED -36.46% 2 674