Panasonic Corporation : La marque Technics de Panasonic Corporation annonce un casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit EAH-A800

Technics, la marque de produits audio hi-fi appartenant à Panasonic Corporation, a annoncé son nouveau casque circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit EAH-A800. Ces nouveaux écouteurs offrent une excellente qualité sonore et réunissent les technologies et l'expérience exceptionnelles que Technics a acquises au cours de plus de 50 ans de développement de produits audio hi-fi. Le nouveau casque propose également une qualité d'appel supérieure grâce à la technologie de formation de faisceaux à 4 microphones et de suppression du bruit, qui permet de transmettre clairement la voix de l'orateur à l'auditeur. L'autonomie de la batterie, la plus longue du secteur, permet d'écouter de la musique pendant environ 50 heures ou de parler pendant 30 heures. Pour communiquer la dynamique de la musique, comme le silence et la tension à couper le souffle des performances musicales, l'énergie des instrumentistes et l'inspiration des voix des chanteurs, Technics est depuis longtemps à la recherche du son idéal, et cette quête est évidente dans son nouveau casque. Le casque EAH-A800 propose non seulement une excellente qualité audio, mais il s'adapte également à l'évolution des modes de vie, en particulier pour ceux qui ont adopté une nouvelle routine de travail, où qu'ils soient. Ne captant que la voix de l'orateur, le casque EAH-A800 permet une communication vocale claire et nette, même dans les environnements bruyants. De plus, grâce à la technologie d'annulation du bruit de pointe, le EAH-A800 permet aux utilisateurs de s'immerger dans le son, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. La recherche permanente de la perfection par Technics, ainsi que les technologies et l'expertise qu'elle a accumulées grâce au développement de la hi-fi, ont donné naissance au nouveau casque EAH-A800 qui offre une expérience audio véritablement émouvante. Le nouveau haut-parleur dynamique de 40 mm, un diaphragme à bord libre dans le dôme et le bord composé de différents matériaux multicouches, présente une résistance et une flexibilité optimales pour garantir un son clair et des basses profondes avec une distorsion minimale. La chambre de contrôle acoustique contrôle avec précision le flux d'air afin d'améliorer les performances du haut-parleur pour des basses précises et une expression spatiale riche. De plus, l'utilisation de condensateurs multicouches en polymère à couche mince - une technologie utilisée dans les amplificateurs audio haut de gamme de Technics - facilite un courant stable dans le circuit audio, ce qui limite la distorsion et génère un son de haute qualité. L'EAH-A800 prend également en charge la qualité audio haute résolution avec la technologie Bluetooth® et LDAC, offrant une large gamme dynamique de sons avec une réponse rapide et une haute définition. Un total de huit microphones joue un rôle important dans la prise en charge d'une conversation plus confortable et naturelle. Quatre micros MEMS fonctionnent simultanément pour capter la voix de l'orateur avec une précision supérieure, tandis que la suppression du bruit permet de se concentrer sur la conversation. Quatre autres micros dotés de la technologie de formation de faisceau et de réduction du bruit sont activés simultanément des deux côtés du casque pour réduire le bruit de fond et capturer les voix en trois dimensions. Le traitement du signal unique de Technics analyse la voix et supprime les bruits environnants pour restituer la voix plus clairement. Le bruit du vent est l'un des facteurs qui peuvent affecter négativement la qualité des appels ; pour garantir une excellente clarté des appels dans n'importe quel environnement, Technics a modifié la conception de son microphone pour minimiser le bruit du vent. Le casque EAH-A800 utilise un micro Feed-Forward avec de petits trous installés profondément à l'intérieur de l'appareil pour améliorer la résistance à l'air et minimiser les vibrations causées par le vent. Les EAH-A800 sont également équipés de plusieurs chambres pour limiter les vibrations de l'air. Le Main Talk Mic a également été conçu avec un matériau de maille différent à l'avant et à l'arrière pour contrôler les vibrations, tandis que le pare-brise du Sub Talk Mic a un couvercle supérieur pour éviter l'exposition directe au vent. La suppression du bruit de Technics permet à ceux qui travaillent de n'importe où de s'immerger dans le son, quel que soit le lieu. Grâce à la technologie Dual Hybrid Noise Cancelling, qui combine deux paires de fonctions de suppression du bruit, un filtre analogique et un micro Feed-Back, et un micro Feed-Forward et un filtre numérique, le bruit à l'intérieur et à l'extérieur du casque peut être minimisé pour une performance de suppression du bruit à la pointe de l'industrie. Le casque EAH-A800 est équipé de deux modes de son ambiant : Mode ambiant naturel et Mode attention. Le mode ambiant naturel capture de manière exhaustive une large gamme de fréquences, des basses aux hautes, pour un son plus naturel qui permet à l'utilisateur de faire attention aux bruits environnants tout en écoutant de la musique ou en passant des appels. Le mode Attention réduit les bruits externes indésirables pour faciliter l'écoute des voix. Les utilisateurs peuvent ainsi écouter les annonces des aéroports et des trains ou parler à leur famille à la maison tout en écoutant de la musique. Le couplage multipoint permet aux utilisateurs de se connecter à deux appareils Bluetooth® en même temps. Par exemple, si vous participez à une vidéoconférence sur un ordinateur portable mais que vous devez discuter avec quelqu'un d'autre au téléphone, vous pouvez commencer à parler au téléphone en touchant simplement le bouton d'appel. L'EAH-A800 a été conçu pour assurer un port confortable. Les oreillettes 3D présentent un design incurvé pour appliquer une pression uniforme sur l'ensemble de l'oreille. Les oreillettes sont rembourrées de mousse à mémoire de forme pour répartir la pression et assurer un maintien sûr, tandis qu'un ressort métallique dans le bandeau optimise la pression sur l'ensemble de la tête. Le diamètre intérieur de l'oreillette a été élargi pour envelopper l'oreille, mais le casque lui-même peut être rangé dans un étui de transport compact.