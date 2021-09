Panasonic : finalise l'acquisition de Blue Yonder

L'acquisition accélère le mouvement vers une supply chain autonome en combinant l'IoT et l’IA/ML pour une chaîne d’approvisionnement plus intelligente, plus connectée et un retail multi-canal optimisé

Panasonic Corporation annonce avoir finalisé l’acquisition de Blue Yonder, le leader mondial de la digitalisation de la supply chain et de l’exécution omnicanale. Panasonic, qui avait déjà acheté 20 % des actions de Blue Yonder en juillet 2020, détient désormais les 80 % d'actions restantes. Cet investissement valorise Blue Yonder à 8,5 milliards de dollars américains.

Depuis que Panasonic a annoncé vouloir acquérir toutes les actions le 23 avril 2021, l'acquisition a été validée par les procédures d'autorisation antitrust et a reçu l'approbation des autorités réglementaires aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'acquisition accélère la vision commune de Panasonic et de Blue Yonder pour une supply chain autonome. En intégrant les technologies de détection et les périphériques de Panasonic avec les solutions de planification, d'exécution et de vente alimentées par l'IA/ML de Blue Yonder, les entreprises peuvent créer des stratégies dédiées à l’e-commerce, aux points de vente, aux entrepôts, à la logistique et à l’organisation du travail plus intelligentes et plus connectées. Cette offre unique de bout en bout offre aux clients une visibilité, un contrôle et une orchestration illimités, leur permettant de faire pivoter leurs opérations en temps réel, d'offrir des expériences client de qualité supérieure et d’augmenter leur chiffre d’affaires.

« Avec la fréquence et l'impact croissants des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises ont besoin de données et de visibilité pour prendre des décisions opérationnelles en temps réel. La technologie Edge de Panasonic et les capacités d’AI/ML de Blue Yonder combinent des dispositifs IoT et une plateforme alimentée par l'IA afin de recueillir et d'analyser les données plus rapidement et de façon approfondie. Les ressources de Panasonic et l'innovation de Blue Yonder vont accélérer le développement des outils dont les clients ont besoin pour anticiper et prévenir les perturbations et insuffler de l'autonomie à leurs chaînes d'approvisionnement. L'acquisition de Blue Yonder par Panasonic est révélatrice de ce qui est à venir, » commente Simon Ellis, analyste et Program Vice President chez IDC.

Cette acquisition renforce la transformation digitale de Panasonic et son orientation centrée sur le client. Le groupe Panasonic deviendra une holding le 1er avril 2022, et se concentrera sur des activités stratégiques dans des domaines clés tels que l'innovation et l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à cette transformation, Panasonic vise à contribuer à la réalisation d'une société durable grâce à une utilisation plus efficace des ressources mondiales limitées.

La marque Blue Yonder sera conservée et l'entreprise opèrera au sein de la Panasonic Connected Solutions Company*. Le CEO de Blue Yonder, Girish Rishi, et toute l'équipe de direction resteront dans l'entreprise.

Pour en savoir plus, regardez ces vidéos de Yasuyuki Higuchi, CEO de Panasonic Connected Solutions Company, et de Girish Rishi, CEO de Blue Yonder, qui s’expriment sur le partenariat : https://www.panasonic.com/global/corporate/cns/gpi_blueyonder

* Conformément à la transition du groupe Panasonic vers un système de société holding, la Connected Solutions Company changera de nom pour devenir Panasonic Connect Co., Ltd. en avril 2022.

