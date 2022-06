Panasonic finalise le choix de l'État américain pour son usine de batteries - cadre supérieur

"Nous avons fait diverses réflexions, mais nous commençons à finaliser", a déclaré Kazuo Tadanobu, directeur général de Panasonic Energy, s'adressant aux journalistes lors d'une table ronde. Aucune décision n'a encore été prise, a-t-il ajouté.

Le conglomérat japonais étudie des sites d'usine potentiels au Kansas et en Oklahoma pour fournir les batteries à l'usine du constructeur américain d'automobiles électriques au Texas, ont déclaré deux personnes ayant connaissance du projet.

Mercredi, Tadanobu a déclaré aux investisseurs et aux analystes que la société avait expédié des échantillons de sa batterie de voiture électrique plus puissante au format 4680 à Tesla.

La batterie au format 4680 - 46 millimètres de largeur et 80 millimètres de hauteur - est environ cinq fois plus grande que celles que Panasonic fournit actuellement, ce qui signifie que le constructeur américain de voitures électriques pourrait être en mesure de réduire les coûts de production et d'augmenter l'autonomie des véhicules.

Panasonic a déclaré que la production de masse de la nouvelle batterie devrait commencer avant la fin du mois de mars 2024 dans son usine de Wakayama, dans l'ouest du Japon, avant que la production ne soit transférée en Amérique du Nord.

L'entreprise japonaise est partenaire de Tesla depuis plus de dix ans, fournissant des batteries pour ses premières voitures.

Depuis lors, le constructeur d'automobiles électriques a diversifié sa chaîne d'approvisionnement et a fait appel à d'autres entreprises telles que la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co (CATL) et la société sud-coréenne LG Energy Solution.