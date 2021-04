Panasonic rachète un leader américain de logiciels intelligents

Tokyo (awp/afp) - Le géant japonais Panasonic a annoncé vendredi un accord pour acquérir la firme américaine Blue Yonder, référence mondiale des logiciels de gestion "intelligente" des chaînes d'approvisionnement pour l'industrie. La transaction se monte au total à 7,1 milliards de dollars (6,45 milliards de francs suisses).

Ce montant total comprend le rachat de 80% du capital de Blue Yonder, car Panasonic détient déjà 20% de la société depuis juillet 2020, ainsi que le coût de dettes à rembourser, a précisé Panasonic dans un communiqué. Il s'agit de l'une des plus grandes acquisitions de l'histoire de Panasonic, qui va ainsi étoffer significativement l'un de ses segments d'activité méconnus du grand public mais à fort potentiel: l'ingénierie industrielle (services d'exploitation, d'assistance et de maintenance pour entreprises).

Avec sa plateforme d'intelligence artificielle Luminate, Blue Yonder équipe 3.300 organisations du monde entier, dont de nombreuses multinationales comme Walmart, Unilever, Starbucks, Carrefour, Heineken ou encore Coca-Cola et Pepsico. Société fondée en 1985 et non cotée en Bourse, Blue Yonder s'appelait à l'origine JDA Software jusqu'à ce qu'elle se rebaptise l'an dernier du nom d'une société d'intelligence artificielle rachetée en 2018.

"Le besoin de chaînes d'approvisionnement plus intelligentes, autonomes et à la pointe de la technologie a été cruellement souligné par la pandémie de Covid-19, la montée du commerce en ligne et la prolifération des données", a commenté Panasonic dans son communiqué. L'acquisition de Blue Yonder devrait être finalisée dans la seconde moitié de l'exercice 2021/22 de Panasonic, entamé le 1er avril.

afp/vj