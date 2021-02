Tokyo bien orientée, dans la roue de Wall Street

Données financières JPY USD EUR CA 2021 6 632 Mrd 63 151 M 52 447 M Résultat net 2021 123 Mrd 1 171 M 972 M Dette nette 2021 154 Mrd 1 471 M 1 222 M PER 2021 25,7x Rendement 2021 1,76% Capitalisation 3 223 Mrd 30 684 M 25 491 M VE / CA 2021 0,51x VE / CA 2022 0,48x Nbr Employés 246 512 Flottant 90,8% Graphique PANASONIC CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PANASONIC CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 1 244,29 JPY Dernier Cours de Cloture 1 381,50 JPY Ecart / Objectif Haut 23,1% Ecart / Objectif Moyen -9,93% Ecart / Objectif Bas -42,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Kazuhiro Tsuga President, CEO & Representative Director Shusaku Nagae Chairman Hirokazu Umeda CFO, Director & Managing Executive Officer Yoshiyuki Miyabe Chief Technology & Information Officer Masayuki Matsushita Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PANASONIC CORPORATION 16.04% 29 787 SONY CORPORATION 1.75% 119 661 LG ELECTRONICS INC. 17.04% 24 279 TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION 27.54% 18 801 SHARP CORPORATION 41.69% 13 081 XIAMEN INTRETECH INC. 6.30% 4 822