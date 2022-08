Tokyo fait du surplace, freinée par des prises de bénéfices

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo stagnait mardi en début de séance, digérant de nouveaux signes de ralentissement de l'économie américaine et lâchant du lest après avoir atteint la veille son plus haut niveau de clôture depuis début janvier.

Après un départ dans le rouge, l'indice vedette Nikkei se stabilisait (-0,01% à 28.867,55 points après vers 01H00 GMT) tandis que l'indice élargi Topix cédait 0,17% à 1.981,51 points.

Plusieurs mauvais indicateurs macroéconomiques publiés lundi, d'abord en Chine puis aux Etats-Unis, ont de nouveau alimenté les craintes pour l'économie mondiale.

Wall Street a toutefois fini lundi en hausse, tablant sur une politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) moins radicale contre l'inflation face à la dégradation de la conjoncture aux Etats-Unis.

La valeur du jour

PANASONIC: Panasonic (+0,08% à 1.130 yens) compte augmenter de 10% sa production de batteries électriques pour Tesla aux Etats-Unis d'ici 2024, a affirmé lundi le quotidien économique japonais Nikkei sans citer de sources.

Cet effort devrait être mené dans la première "Gigafactory" de Tesla au Nevada (ouest des Etats-Unis), exploitée conjointement avec Panasonic, toujours selon le Nikkei. Le groupe nippon a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine de batteries dans le Kansas (Midwest) mais ce site ne devrait pas être opérationnel avant 2024 au plus tôt.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole continuaient de nettement reculer mardi matin en Asie: vers 00H45 GMT le baril de WTI américain lâchait 1,02% à 88,50 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 1,17% à 93,99 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar baissait face au yen, à raison d'un dollar pour 133,21 yens vers 00H55 GMT contre 133,32 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne se dépréciait légèrement aussi par rapport à la devise japonaise, un euro valant 135,23 yens contre 135,45 yens la veille.

Par ailleurs, un euro s'échangeait pour 1,0153 dollar contre 1,0160 dollar lundi à 21H00 GMT.

