L'ASIE DU MATIN - Le "X-Date" américain en plein essor met les nerfs du monde entier à rude épreuve

Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Une forte dose de résultats d'entreprises japonaises et une poignée de données économiques sud-coréennes donneront aux marchés asiatiques une orientation locale mercredi, sur fond d'inquiétude croissante concernant la crise du plafond de la dette américaine.

Les résultats annuels des entreprises japonaises à l'affiche mercredi comprennent ceux de Softbank, Toyota et Panasonic. Ils font suite aux résultats exceptionnels enregistrés mardi par certaines des plus grandes maisons de commerce du pays, dont certaines ont récemment attiré l'investisseur milliardaire Warren Buffett.

L'indice japonais Nikkei 225 a le vent en poupe ces derniers temps, atteignant la semaine dernière son plus haut niveau depuis 16 mois. Il a augmenté de 1 % mardi et seules quatre des vingt dernières séances de bourse ont été des jours de baisse.

Les chiffres du chômage en Corée du Sud pour le mois d'avril et les données des comptes courants pour le mois de mars sont les principaux chiffres économiques publiés mercredi, tandis que les réserves de change du Japon pour le mois d'avril seront également publiées.

Mais les marchés mondiaux deviennent nerveux, se rapprochant de la date X où le gouvernement américain sera à court de liquidités alors que l'impasse entre les républicains et les démocrates à Washington aggrave la crise du plafond de la dette de 31,4 trillions de dollars.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti à plusieurs reprises que la date X pourrait être le 1er juin, ce qui signifie qu'il reste à peine trois semaines entre aujourd'hui et un éventuel défaut de paiement des États-Unis.

Les investisseurs commencent à prendre conscience de cette possibilité. Les bons du Trésor américain à un mois affichent un rendement de 5,50 %, le plus élevé depuis des décennies, ce qui représente une prime d'environ 25 points de base par rapport aux bons à trois mois et à la limite supérieure de la fourchette cible des fonds fédéraux.

Le célèbre investisseur obligataire Bill Gross a déclaré que les bons à un mois sont à acheter de toute urgence aux niveaux actuels parce que l'histoire montre qu'un accord sera conclu, même si c'est à la dernière minute. Mais qu'en sera-t-il cette fois-ci ?

Les marchés plus larges ressentent la chaleur. Wall street et les bourses mondiales ont clôturé en baisse mardi, les bourses asiatiques hors Japon ont connu leur plus forte baisse en deux semaines, tandis que l'or et le yen japonais ont progressé.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Chômage en Corée du Sud (avril)

- Compte courant de la Corée du Sud (mars)

- Réserves de change du Japon (avril)