Panasonic Holdings Corporation (ex Panasonic Corporation) est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques grand public. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit : - équipements domestiques, appareils électroménagers et équipements audiovisuels (42,5%) : appareils d'éclairage, appareils photovoltaïques, dispositifs de câblage, appareils de soins et de santé, matériels d'ameublement, équipements de climatisation et de ventilation, purificateurs d'air, réfrigérateurs, climatiseurs, machines à laver, sèche-linge, aspirateurs, fers à repasser, micro-ondes, ventilateurs, appareils de cuisson, lave-vaisselle, téléviseurs, appareils photo numériques, équipements audio et vidéo, téléphones fixes, vitrines, etc. ; - composants électroniques et électromécaniques (13,2%) : relais, interrupteurs, systèmes d'alimentation électrique, moteurs et capteurs industriels, condensateurs, bobines, résistances, matériaux pour circuits électroniques, semi-conducteurs, panneaux LCD, etc. ; - équipements multimédia et accessoires électroniques pour automobiles (12,4%) ; - systèmes avioniques, d'automatisation industrielle, de communication et de divertissement (10,8%) : systèmes de divertissement et de communication à bord des avions, machines de montage de composants électroniques, équipements de soudage, projecteurs, systèmes audiovisuels professionnels, ordinateurs, tablettes, systèmes et équipements de communication mobile, etc. ; - systèmes de stockage d'énergie (8,9%) : batteries cylindriques au lithium-ion, batteries sèches, batteries primaires/secondaires au lithium, batteries nickel-métal-hydrure, batteries au lithium-ion, modules et systèmes d'accumulation d'énergie ; - autres (12,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (43,2%), Chine (13,4%), Asie (14,7%), Amériques (18,7%) et Europe (10%).

Secteur Appareils électroniques