Panchmahal Steel Limited est une société basée en Inde qui fabrique des produits longs en acier inoxydable, tels que des barres, des tiges et des fils. Les produits de la société sont utilisés dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction et des infrastructures, de l'automobile et des chemins de fer, des biens de consommation durables, de la transformation des aliments et de l'industrie laitière, du logement et des produits pharmaceutiques. Elle propose une gamme complète de nuances d'acier inoxydable, sous forme de fil machine et de barres laminées à chaud, ainsi que de barres et de fils finis à froid. L'installation de fusion de l'acier de la société comprend un four de fusion à arc électrique de 50 tonnes à très haute puissance, un convertisseur de décarburation à l'argon et à l'oxygène (AOD), un four à poche pour un affinage supérieur de l'acier et une coulée continue. Elle propose des aciers inoxydables austénitiques, martensitiques, ferritiques, duplex et à faible teneur en nickel et en manganèse (série 200).

Secteur Acier