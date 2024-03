Panchsheel Organics Limited est une société basée en Inde qui fabrique et exporte des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), des produits intermédiaires et des formulations finies (à la fois pour les humains et les vétérinaires). Ses spécialités comprennent les stéroïdes et les hormones, les produits vétérinaires, les produits en vente libre, les produits oncologiques, les produits nutraceutiques, les microgranulés et les granulés à compression directe, la remise en forme et les soins de santé, ainsi que le développement de produits et les laboratoires d'essai. La société propose une gamme de produits dans des catégories telles que cardiovasculaire, neuropsychiatrique, antifongique, fluoroquinolones, antiallergique, anti-inflammatoire, gastro-intestinale, ostéoporose et dysfonction érectile, entre autres. Sa gamme de produits API comprend l'acamprosate de calcium, l'amiodarone, le léflunomide et d'autres. Sa gamme d'hormones et de stéroïdes comprend l'acétate de cyprotérone, le désogestrel et d'autres produits. Ses produits nutraceutiques et de santé comprennent l'acide alpha-linolénique (ALA) en poudre, le phytostérol et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques