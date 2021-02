Pandion Therapeutics, Inc. : Morgan Stanley de acheteur à neutre sur le titre

Données financières USD EUR CA 2020 9,03 M - 7,47 M Résultat net 2020 -36,2 M - -29,9 M Tréso. nette 2020 181 M - 150 M PER 2020 -25,3x Rendement 2020 - Capitalisation 1 765 M 1 765 M 1 460 M VE / CA 2020 175x VE / CA 2021 245x Nbr Employés 43 Flottant 74,5% Graphique PANDION THERAPEUTICS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PANDION THERAPEUTICS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 60,00 $ Dernier Cours de Cloture 59,81 $ Ecart / Objectif Haut 0,32% Ecart / Objectif Moyen 0,32% Ecart / Objectif Bas 0,32% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Rahul Kakkar Chief Executive Officer & Director Joanne Viney President & Chief Scientific Officer Gregg D. Beloff Chief Financial Officer Alan L. Crane Chairman John Sundy Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PANDION THERAPEUTICS, INC. 302.76% 1 765 GILEAD SCIENCES, INC. 9.35% 78 709 GENMAB A/S -15.06% 22 506 EXELIXIS, INC. 9.42% 6 851 KODIAK SCIENCES INC. -17.58% 6 099 IDORSIA LTD -2.59% 4 580