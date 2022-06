Ferrari nomme Carla Liuni au poste de chef de la marque.

La nomination de Liuni est la dernière étape d'un remaniement de la direction annoncé plus tôt cette année par le nouveau directeur général Benedetto Vigna pour rationaliser la structure de l'entreprise.

Vigna était chargé de la diversification des marques à titre intérimaire après le départ de Nicola Boari, ancien responsable de l'expansion des marques, qui a quitté ses fonctions dans le cadre des changements de direction.

La nomination de Liuni souligne l'importance que l'entreprise accorde à l'exploitation de sa marque. Ferrari a précédemment déclaré qu'elle espérait que sa démarche dite d'extension de la marque représenterait 10 % de ses bénéfices d'ici une décennie.

La société italienne réputée pour son équipe de course de Formule 1 et ses voitures de sport surpuissantes a lancé l'année dernière une vaste stratégie de diversification de sa marque, qui comprend une collection de mode régulière pour hommes et femmes.

Liuni, dernièrement directeur du marketing du groupe de bijouterie Pandora et auparavant responsable du marketing et de la communication au niveau mondial du groupe de luxe Bulgari, débutera chez Ferrari en septembre et rendra compte à Vigna.

Ferrari doit présenter son nouveau plan d'affaires jeudi.