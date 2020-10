Pandora A/S : Prévisions revues à la hausse pour le troisième trimestre

Malgré l'incertitude que la pandémie de COVID-19 fait planer sur l'activité mondiale, Pandora a largement tiré son épingle du jeu affichant une marge d'EBIT de près de 17 % pour le troisième trimestre et une prévision pour l'année 2020 se situant dans une fourchette allant de 17.5 % à 19.0 %. Le management a ainsi resserré en hausse sa fourchette, initialement comprise entre 16 % et 19 %.

La croissance interne quant à elle voit sa fourchette négative se réduire (entre -14 % et -17 % contre -14 % et -20% précédemment).

89 % de croissance pour les ventes en ligne.

Si la compagnie a vu ses points de vente physiques impactés par la pandémie, elle affiche une croissance considérable de son activité en ligne. Et explique le relèvement de ses prévisions par une approche plus optimiste : il ne devrait plus y avoir de confinement généralisé à l'échelle internationale, si bien que si fermeture de point de ventes il y a, ces derniers se feront à la marge. Pandora publiera ses résultats consolidés du troisième trimestre le 3 novembre..