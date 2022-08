Pandora A/S : est en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2022

Au deuxième trimestre 2022, le bénéfice par action dilué du groupe danois de joaillerie Pandora a été de 9,8 couronnes danoises contre 9,9 couronnes danoises il y a un an à la même période. Son chiffre d'affaires a enregistré une croissance organique de 3% (17% de croissance par rapport au deuxième trimestre 2019). Ses revenus ont progressé sur un an, passant de 5,15 à 5,65 milliards de couronnes danoises mais sa marge d'Ebit a reculé de 25,1 à 22,1%.



Les principaux marchés européens ont enregistré une croissance organique à deux chiffres par rapport à 2021. D'autres marchés plus importants comme l'Espagne et le Mexique ont également enregistré une croissance à deux chiffres.



La Chine a subi l'impact négatif du Covid-19, ce qui a entraîné une baisse de la croissance organique du groupe de 4 points de pourcentage par rapport à 2021 et de 7 points de pourcentage par rapport à 2019.



Au cours du deuxième trimestre 2022, 0,7 milliard de couronnes danoises ont été distribuées aux actionnaires (3,5 milliards de couronnes danoises depuis le début de l'année). Au total, Pandora prévoit de distribuer 5,3 milliards de couronnes danoises à ses actionnaires en 2022, soit environ 10% de sa capitalisation boursière.



Les prévisions de Pandora pour l'ensemble de l'année 2022 restent néanmoins inchangées. La croissance organique devrait se situer dans une fourchette de 4 à 6%. Quant à la marge d'Ebit, elle devrait s'établir entre 25 et 25,5%. Les perspectives macroéconomiques sont au demeurant marquées par une incertitude élevée.