Pandora-Les ventes au T1 dépassent les attentes, prévisions relevées

COPENHAGUE, 4 mai (Reuters) - Le bijoutier danois Pandora a mis en garde mercredi contre une incertitude accrue concernant ses prévisions annuelles, malgré un chiffre d'affaires record au premier trimestre et un léger relèvement de ses prévisions de ventes.

"Nous sommes très satisfaits du fort démarrage de l'année qui voit un chiffre d'affaires record pour un premier trimestre", a déclaré le directeur général Alexander Lacik dans un communiqué.

Pandora prévoit désormais une croissance organique de 4% à 6% pour l'ensemble de l'année, contre 3% à 6% précédemment, mais a toutefois précisé que cette prévision était soumise à une "incertitude élevée" en raison de la guerre en Ukraine, de l'inflation et du coronavirus.

Le groupe a maintenu inchangée sa prévision de marge bénéficiaire avant intérêts et impôts (Ebit), entre 25% et 25,5%, tout en constatant une pression inflationniste et une augmentation des coûts de l'énergie, du transport et des matières premières, comme l'argent et l'or.

"Historiquement, Pandora a réussi à atténuer les augmentations de coûts par des initiatives d'efficacité et de réduction des coûts. Ce travail se poursuit", a déclaré l'entreprise.

Le plus grand fabricant de bijoux au monde en termes de capacité de production n'a pas constaté d'"impact majeur" de l'invasion de l'Ukraine par la Russie au premier trimestre. La Russie, la Biélorussie et l'Ukraine n'ont représenté que 1% du chiffre d'affaires en 2021.

Pandora a fait état d'une augmentation de 21% de ses ventes, à 5,7 milliards de couronnes danoises (766 millions d'euros), un chiffre record et supérieur aux attentes moyennes d'analystes interrogés par la société en avril, à 5,2 milliards de couronnes danoises. (Reportage Nikolaj Skydsgaard; version française Elena Vardon; édité par Kate Entinger)