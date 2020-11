Pandora : en forte hausse, un analyste passe à l'achat

Les actions du fabricant de bijoux danois Pandora sont en hausse de plus de 3% à la Bourse de Copenhague, alors que Bank of America a relevé sa recommandation sur le titre à 'achat' contre 'neutre'.



L'analyste a également augmenté son objectif de cours de 600 couronnes danoises à 800 couronnes danoises, en estimant que les efforts pour redresser la marque 'portent leurs fruits'.



'Après deux ans de changements stratégiques importants, nous pensons que Pandora est maintenant prête à récolter les bénéfices du redressement de ses marques', indiquent les analystes dans leur rapport.



'Nous pensons que Pandora a réussi à renouer avec sa clientèle grâce à des réinvestissements dans les produits et le marketing', ont rajouté les analystes.



BofA a souligné que la croissance des ventes du groupe à périmètre constant était devenue positive en septembre et octobre, après trois années de déclin.



