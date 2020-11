Pandora : la publication trimestrielle surprend favorablement

03/11/2020 | 15:54

Le joaillier danois Pandora a dévoilé mardi des chiffres de troisième trimestre supérieurs aux anticipations, ce qui lui valait une progression de presque 3% à la Bourse de Copenhague.



L'entreprise a fait état ce matin d'une décroissance organique de ses ventes de 5% sur le trimestre écoulé, mais également d'un retour à une croissance positive de 1% de son activité à périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant les fermetures de magasins.



En termes de marge brute, Pandora a annoncé un repli limité à 78,1% contre 78,6% l'an dernier à la même époque.



D'autres éléments, comme une croissance organique de 89% des ventes en ligne, semblent encourager la société.



'Pandora a fait preuve de résistance et d'agilité au cours de l'épidémie et les taux de croissance à deux chiffres enregistrés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni au troisième trimestre montrent qu'un redressement est en train de s'opérer', assure ainsi le groupe dans un communiqué.



