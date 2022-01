Pandora : objectifs annuels dépassés, le titre progresse

Le titre Pandora gagne un peu de terrain mardi après que le bijoutier danois a fait état de résultats annuels préliminaires au-dessus de ses objectifs.



A l'approche de la mi-journée, l'action du premier joaillier mondial progresse de 1,5%, une performance globalement en ligne avec l'indice OMXC25 de la Bourse de Copenhague.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe connu pour ses bagues et bracelets pour femme a fait état d'un quatrième trimestre 'solide', qui s'est soldé par des ventes record au titre des trois derniers mois de l'année.



Conséquence, ses ventes à magasins constants ont grimpé de 23% en données provisoires sur l'ensemble de l'exercice 2021, à comparer avec un objectif qui était compris entre 18% et 20%.



Sa marge d'exploitation (Ebit) est quant à elle estimée autour de 25%, alors que le groupe s'était donné comme objectif un chiffre allant de 24% à 24,5%.



Pandora, dont le cours de Bourse s'était apprécié de 21% l'an dernier, prévoit de publier ses résultats définitifs de quatrième trimestre le 9 février prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.