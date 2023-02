Pandora : rachats d'actions en vue, le titre monte

Le bijoutier danois Pandora a fait état mercredi de résultats annuels 2022 dans la partie haute de ses objectifs et dévoilé un ambitieux programme de rachat d'actions annuel qui faisait grimper son cours de Bourse.



Le fabricant de bijoux grand public a indiqué ce matin qu'il prévoyait de consacrer une enveloppe de 2,4 milliards de couronnes danoises à de nouveaux rachats de titres, un montant qui pourrait passer à cinq milliards sur les 12 prochains mois en fonction des conditions économiques.



Sur le quatrième trimestre, son chiffre d'affaires a atteint 9,85 milliards de couronnes danoises, contre 9,01 milliards un an plus tôt, soit une croissance organique de 4%.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, la croissance interne de l'activité ressort à 7%, alors que le groupe s'était donné comme objectif un chiffre allant de 4% à 6%.



La marge opérationnelle annuelle s'établit, elle, à 25,5%, à comparer avec un objectif qui était compris entre 25% et 25,5%.



Evoquant un début d'exercice 'solide', Pandora a déclaré s'attendre à une croissance organique allant de -3% à +3% en 2023, assortie d'une marge opérationnelle située autour de 25%.



Suite à ces annonces, l'action Pandora - qui avait déjà grimpé de 40% au cours des trois derniers mois - prenait 7% supplémentaires, signant la plus forte hausse de l'indice OMXC25 de Copenhague.



