Pandora A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de bijouterie et de joaillerie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - breloques et bracelets (72,5%) ; - autres (27,5%) : bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes et diamants. A fin 2022, le groupe dispose de 6 500 points de vente (dont 2 542 magasins concept) dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (0,1%), Etats-Unis (29,9%), Royaume Uni (14,4%), Italie (9,7%), Allemagne (4,9%), Australie (4,8%), France (4,5%), Chine (2,8%) et autres (28,9%).

Secteur Habillement et accessoires