Pangea Natural Foods Inc. est une société canadienne qui fabrique et distribue des produits alimentaires nutritifs, sans ingrédients issus d'organismes génétiquement modifiés (OGM), sans agents de remplissage, sans antibiotiques, sans hormones et sans ingrédients issus de la bio-ingénierie. Les produits de la société comprennent des galettes à base de plantes, du ghee à l'ancienne, des gels énergétiques, des mélanges Munchie et des produits alimentaires crus. La société vend une galette à base de plantes, qui est fabriquée dans ses propres installations situées dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, qui utilisent des machines de production personnalisées, approuvées à la fois par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et par la Federal Drug Administration. Les produits sont ensuite conditionnés et distribués par l'intermédiaire de ses multiples canaux de vente. La société propose ses produits par le biais du commerce électronique et de la vente au détail, comme Save-On-Foods, Loblaws Companies Limited, IGA Marketplace BC, Fresh Street Market et les réseaux de vente en gros.

Secteur Transformation des aliments