Panjon Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication et au commerce de produits de consommation et de produits pharmaceutiques. La société est principalement engagée dans la fabrication et le commerce de médicaments allopathiques et ayurvédiques. Les secteurs d'activité de la société comprennent la fabrication et le commerce. La société est spécialisée dans les produits médicinaux, digestifs, ayurvédiques et de confiserie. Les marques de la société comprennent Panjon et Swad. Les produits de la société comprennent le comprimé PANJON, le baume PANJON, l'inhalateur PANJON, les pastilles contre la toux PANJON, les gouttes digestives Swad, les gouttes digestives Swad Chatpati, les bonbons Percy Masala, les gouttes contre la toux KERY, la crème de soins dentaires PANJON et d'autres. La société associée de la société est Raunaq Laboratories Ltd.

