Panorama Studios International Limited est une société holding basée en Inde. La société est impliquée dans la production et la distribution de contenu de divertissement. Elle est un producteur de films de Bollywood. La société est engagée dans des activités de divertissement, de distribution de films, de médias et de production de films. Le secteur d'activité de la société comprend les médias et le divertissement. Ses filiales sont Panorama Studios Private Limited et Panorama Distribution LLP.

Secteur Production de spectacles