Panoro Energy ASA est une société indépendante d'exploration et de production (E&P) basée en Norvège. La société détient des actifs de production, de développement et d'exploration en Afrique de l'Ouest et du Nord. Les opérations en Afrique de l'Ouest comprennent le bloc G composé du complexe Okume et du champ Ceiba en Guinée équatoriale, la licence Dussafu au large du sud du Gabon et l'OML 113 au large de l'ouest du Nigeria, qui est classé comme détenu pour la vente. Le portefeuille nord-africain comprend une participation dans cinq concessions de champs pétrolifères (TPS), le permis d'exploration offshore de Sfax (SOEP) et la concession Ras El Besh, tous situés dans la région de la ville de Sfax, en Tunisie. La société a son siège social à Oslo et des bureaux à Londres (siège social), Malabo et Tunis.