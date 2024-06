Pansoft Co Ltd est une société chinoise qui fournit principalement des solutions informatiques de gestion d'entreprise à grande échelle et des services complets de technologie de l'information. Les principaux clients de l'entreprise sont les secteurs du pétrole, de la chimie, de la construction, de l'immobilier, de l'électricité, de l'exploitation minière, de la fabrication d'équipements, de la banque, de l'assurance et du gouvernement. La société est principalement engagée dans la production, l'exploitation, la finance, le capital, le contrôle interne, la supervision, les ressources humaines et d'autres domaines de services d'information, et fournit la conception de systèmes d'information, le développement de logiciels, la mise en œuvre de systèmes et l'assistance technique. L'entreprise distribue ses produits et services sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Logiciels